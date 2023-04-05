Türkiye’de toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre Türk lirası cinsinden yüzde 53 arttı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, vatandaşlar ve kurumlar 2023 yılının ilk üç ayında kredi kullanmaya devam etti. encazip.com’un bu yılın ve geçen yılın Mart ayı verileriyle yaptığı karşılaştırmaya göre, 2022 yılında toplam kredi borçlanmaları 5 trilyon 461 milyar 657 milyon TL iken bu sayı 2023’te 8 trilyon 357 milyar 856 milyon TL oldu.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları çerçevesinde bakıldığında bu borçlanmalarda ise geçen yıla göre yüzde 77’lik bir artış gözlendi. Toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçlanma miktarı 2022’de 1 trilyon 21 milyar 256 milyon TL iken bu sayı 2023’te 1 trilyon 805 milyar 630 milyon TL oldu.

Tüketici kredileri miktarı yüzde 57 artış gösterdi

Tüketici kredi kullanım miktarı geçen yıla göre yüzde 57 arttı. 2022’de toplam tüketici kredileri tutarı 797 milyar 151 milyon TL iken 2023 yılında konut, taşıt ve ihtiyaç kredi miktarı toplamda 1 trilyon 253 milyar 915 milyon TL oldu. Bunların 385 milyar 843 milyon TL’si konut, 62 milyar 28 milyon TL’sini taşıt, 805 milyar 43 milyon TL’sini ihtiyaç kredisi oluşturdu.

Bireysel kredi kartı borçlanmaları yüzde 146 arttı

Bireysel kredi kartı borçlanması ise geçen yıla göre yüzde 146 oranında arttı. 2023’te bireysel kredi kartı borçlanması 551 milyar 714 milyon TL oldu. 2022 yılında taksitli kredi kartı borçlanması yüzde 210’luk rekor bir artışla 89 milyar 764 milyon TL’den 278 milyar 570 milyon TL’ye yükseldi. 2022’de taksitsiz kredi kartı borçlanması 134 milyar 340 milyon TL iken 2023’te 273 milyar 143 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal kredi kartı borçlanmalarında da artış yaşandı

Kurumsal kredi kartı borçlanmalarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 135’lik bir artış görüldü. 2022’de kurumsal kredi kartı borçlanması 110 milyar 943 milyon TL iken 2023’te bu rakam 260 milyar 953 milyon TL’ye yükseldi. 2023’te taksitli kurumsal kredi kartı borçlanması 144 milyar 396 milyon TL olurken taksitsiz kurumsal kredi kartı borçlanması 116 milyar 556 milyon TL oldu.

Ticari kredilerin hacmi 1 trilyon 282 milyon TL oldu

Karşılaştırma döneminde toplam ticari kredilerdeki artış yüzde 48 ile sınırlı kaldı. 2022’de 850 milyar 754 milyon TL olan ticari kredilerin hacmi 1 trilyon 282 milyon TL’ye yükseldi. KOBİ kredilerinde de yüzde 87’lik bir artış göze çarptı. 2022’de toplam KOBİ kredi borçlanmaları 1 trilyon 228 milyar 731 milyon iken 2023’te bu sayı 2 trilyon 298 milyar 936 milyon TL oldu.

Döviz endeksli kredilere bakıldığında ise yüzde 30’luk bir düşüş gözlendi. 2022’de döviz endeksli kredi borçlanması 3 milyar 524 milyon TL iken 2023’te bu sayı 2 milyar 466 milyon TL’ye düştü.

Ticari kredilerdeki artış tüketici kredilerde artışa göre sınırlı kaldı

2022 yılı ile içinde bulunduğumuz 2023 yılının kredi verilerini analiz eden encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, resmi enflasyonun yüzde 50’ler seviyesinde olduğu dönemde tüketici kredilerindeki artışın enflasyonun üzerinde kaldığının ve reel olarak borçlanmanın arttığının altını çizerek ticari kredilerdeki artışın enflasyona paralel seyrettiğini ifade etti.

Kırım, yorumlarına şu şekilde devam etti: “Geçen yıl ile bu yılın ilk çeyrek kredi hacimlerine baktığımızda tüketici kredilerinde yüzde 77’lik bir artış görünüyor ancak ticari kredilerdeki artış sadece yüzde 48 olmuş.

Sadece bu verilerden yola çıkarak yatırımların azaldığını ancak tüketimin arttığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yılın ilk çeyreğinde ülke olarak yaşadığımız afetin bunda kısmi etkisi olduğunu düşünüyoruz zira Ocak dönemindeki veriler de tüketimde hızlanmanın yatırımlarda ise yavaşlamanın sinyalini veriyordu.”