Büyüme rakamı yarın açıklanıyor

10 Haziran 2018

Türkiye’nin ilk çeyrekteki büyüme performansı yarın belli olacak. TÜİK, 2018 birinci çeyrek GSYH verilerini 11 Haziran'da saat 10:00'da açıklayacak.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesi bekleniyor.

Reuters'ın 14 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre ilk çeyrek beklentileri yüzde 6-8 aralığında yer alıyor. Ankette yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyüme ile kapatılacağı tahmin edildi.

AA Finans’ın anketinde ise ekonomistlerin ilk çeyrek büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olarak belirlendi. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7,4 büyümüştü.

Büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9.8 artarak güçlü büyümenin bu dönemde de devam ettiğini ortaya koymuştu.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın ilk çeyreğinin yatırım, üretim, ihracat, satış ve güven endeksleri olarak çok güçlü olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Pazartesi günü 2018 yılının ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Farklı farklı tahminler var. Yüzde 7'nin üzerinde ilk çeyrekte bir büyüme bekliyoruz. Türkiye ekonomisinde 2017 yılında göstermiş olduğumuz güçlü performansın 2018 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de bizi sevindiren yatırım tarafından harcamaların güçlenmesi, yatırımların artması. İhracatta ve turizmde güçlü bir toparlanma var. Bu büyümeye ciddi anlamda katkı veriyor."