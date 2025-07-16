Çiğ süt fiyatına zam: Litre başına net 18,35 TL

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 18,35 TL olarak güncelledi.

Yeni fiyat, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olup, üreticinin eline net geçecek tutar olarak belirlendi. Söz konusu tutara çiğ süt destekleme primi dahil değil. Karar, USK yönetim kurulunda oy çokluğuyla alındı.

Yağ ve protein içeriği için ek fiyatlama

Karara göre, baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyemlik (0,1’lik) değişim için ± 27 kuruş fiyat farkı uygulanacak. Ayrıca soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu kalemler, fiyata ilave olarak ödenecek.

Çiğ süt tavsiye satış fiyatı, Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirmeye alınacak.