Çiğ süt üretimi 2025 yılında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Çiğ Süt Üretim İstatistikleri, 2025” verilerine göre, 2024 yılında 22 milyon 487 bin 757 ton olan çiğ süt üretimi, 2025’te yüzde 4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 tona geriledi.

Alt kalemlerde ise dikkat çeken düşüşler yaşandı. Buna göre, bir önceki yıla kıyasla inek sütü üretimi yüzde 4,0 azalırken, manda sütü üretimindeki düşüş yüzde 33,0’a ulaştı. Koyun sütü üretimi yüzde 11,9, keçi sütü üretimi ise yüzde 29,8 oranında geriledi.

Üretimde en büyük pay inek sütü

Toplam üretim içinde en büyük payı yine inek sütü aldı. 2025 yılında çiğ süt üretiminin yüzde 94,5’ini inek sütü oluştururken, koyun sütünün payı yüzde 3,7, keçi sütünün payı yüzde 1,6 ve manda sütünün payı yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Üretilen çiğ sütün kullanım alanlarına bakıldığında, üretimin yüzde 60,9’unun süt toplama merkezleri ve işleme tesislerine gönderildiği görüldü. Yüzde 17,1’i doğrudan tüketiciye veya çeşitli ticari kanallara satılırken, yüzde 14,1’i hanehalkı tarafından süt ürünü üretiminde kullanıldı.

Ayrıca çiğ sütün yüzde 4,8’inin hayvan beslemede kullanıldığı, yüzde 1’inin hanede tüketildiği veya ücretsiz verildiği kaydedildi. Üretim ve işleme sürecindeki kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1’ini oluştururken, kullanım alanı bilinmeyen süt oranı ise yüzde 2 olarak hesaplandı.