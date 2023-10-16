Çin'de elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı
Çin'de elektrik tüketiminin eylülde, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttığı bildirildi.
Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, söz konusu artışla Eylül 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi 781,1 milyar kilovatsaate ulaştı.
Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,6, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 8,7 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 16,9 arttı.
Hane halkı elektrik tüketimi ise eylülde geçen yıla kıyasla yüzde 6,6 artış kaydetti. İlk 9 ayda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 6,86 trilyon kilovatsaate ulaştı.