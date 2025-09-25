Google Haberler

Citi: Bakır fiyatı 2026'da 12 bin dolara yükselebilir

Citi analistleri, küresel bakır piyasasına ilişkin yayımladıkları değerlendirmede, 2026 yılından itibaren arz tarafında artan açıkların yaşanacağını öngördü.

Citi analistleri, Grasberg madenindeki üretim sıkıntılarıyla birlikte küresel bakır piyasasında arz açığının büyüyeceğini öngörüyor.

Analistlere göre özellikle Grasberg madeninde ortaya çıkan üretim sorunları, piyasadaki dengesizliği derinleştirecek.

Bu durumun, bakır fiyatlarının 2026 yılında ton başına 12 bin dolara yükselmesi yönündeki temel senaryolarını güçlendirdiği ifade edildi.

Kaynak: ForInvest
