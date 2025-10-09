Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Büyümede dengelenme ve TL’ye güven artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 7,1, imalat sanayi üretiminin ise yüzde 7,7 arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretimindeki güçlü artışın büyümenin öncü göstergesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1, imalat sanayi üretimi ise yüzde 7,7 oranında artış kaydetti. Üretim kompozisyonu da programımızın hedefleriyle uyumlu şekilde gerçekleşti. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi ise yüzde 8,5 arttı” ifadelerini kullandı.

"Üretim, yatırım ve ihracata desteğimizi sürdüreceğiz"

Yılmaz, sanayideki olumlu seyrin inşaat ve hizmet sektörlerine de katkı sağlayacağını belirterek, “Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, TL’ye artan güven, tarihi yüksek rezervler ve azalan bütçe açığıyla ekonomiye duyulan güven her geçen gün artıyor. Enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretim, yatırım ve ihracata desteğimizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.