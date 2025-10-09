Son Dakika: TÜİK açıkladı, sanayide son durum belli oldu

TÜİK Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde temmuz ayında yüzde 1,7 düşüş görülmüştü.

Sanayinin alt sektörlerinde durum nasıl?

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde...

Ağustos 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu sektörlerde endeks yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre; aylık bazda imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı, yıllık bazda ise artış yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Yıllıkta ise aynı endeks yüzde 6,1 artış gösterdi.

Alt endeksler incelendiğinde yüksek teknoloji endeksinde aylıkta yüzde 16,3'lük kayıp verilere yansıdı. Bu alanda yıllık bazda yüzde 8,5 artış var.