Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizliğin ikinci çeyrekte yüzde 8,6’ya gerilediğini belirterek, genç ve kadın istihdamındaki artışın kapsayıcı büyümenin göstergesi olduğunu, istikrarlı politikalarla sosyal refahı kalıcı biçimde artırmayı hedeflediklerini söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seyrettiğini vurgulayarak, “2025’in ikinci çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izliyor” ifadelerini kullandı.

“Genç ve kadın istihdamında artış”

Yılmaz, özellikle gençler ve kadınlardaki istihdam artışının kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. 2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre gençlerin iş gücüne katılım oranının geçen yıla göre 1,1 puan yükseldiğini, işsizlik oranının ise 0,4 puan gerilediğini aktardı.

“İstikrarlı büyüme ile refah artacak”

Yılmaz, “İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz” dedi.