Devlet açığında düşüş: TÜİK 2025 verilerini açıkladı

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TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Devlet Hesapları verilerine göre, genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geriledi. Genel devlet açığı 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edilirken, açığın GSYH’ye oranı yüzde 0,9 oldu.

Genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,9'a düştü

2024 yılında yüzde 3,4 seviyesinde bulunan genel devlet açığının GSYH’ye oranı, 2025 yılında yüzde 0,9’a geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde, merkezi devlet 2025 yılında açık verirken, mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumları fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise yüzde 23,7’ye yükseldi.

Gelirler 21,4 trilyon lirayı aştı

Genel devlet toplam gelirleri 2025 yılında 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL’ye yükseldi. Gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

Genel devlet toplam harcamaları ise 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL’ye çıktı. Harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 34,8’e geriledi.

Vergi ve sosyal katkı gelirleri 17 trilyon liraya çıktı

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2025 yılında 17 trilyon 4 milyar 170 milyon TL’ye yükseldi.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı, 2024 yılındaki yüzde 46,6 seviyesinden 2025'te yüzde 44,5’e düştü.

Gelir, servet ve benzeri kalemler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,3’e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 27,1’e geriledi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,1 ile değişmedi.