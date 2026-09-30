İngiltere’nin büyümesi yeniden hesaplandı: Asıl sürpriz yatırımlarda çıktı

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İngiltere ekonomisinin nisan-haziran dönemine ilişkin büyüme rakamları yukarı yönlü revize edildi. İlk hesaplamada ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdüğü açıklanan ekonomi, güncellenen verilere göre yüzde 0,5 büyüdü.

Revizyonla birlikte yıllık büyüme de yüzde 1,2’den yüzde 1,4’e yükseltildi. Ancak yeni verilerin en dikkat çekici bölümü şirket yatırımlarındaki değişim oldu.

Büyüme yüzde 0,5’e yükseltildi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin güncellenen hesaplamalarına göre ekonomi ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,5 büyüdü.

Ağustos ayında yayımlanan ilk tahminde büyüme yüzde 0,4 olarak açıklanmıştı.

Böylece yılın ilk yarısındaki ekonomik performans daha önce hesaplanandan bir miktar güçlü çıktı. İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,6 büyümüştü.

İkinci çeyrekte hizmetler, üretim ve inşaat faaliyetlerinin büyümeye katkı sağladığı belirtilirken kişi başına reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla da yukarı yönlü revize edildi.

Kişi başına reel GSYH’nin yıllık artışı yüzde 1,1’e yükseldi. Bu oran, salgın dönemindeki sıra dışı hareketler hariç tutulduğunda son yılların en güçlü artışlarından biri oldu.

Hanehalkı tarafında da toparlanma görüldü. Reel harcanabilir hane gelirinin ikinci çeyrekte yüzde 1 arttığı hesaplandı. Böylece yılın ilk üç ayında görülen yüzde 0,8’lik düşüşün ardından yeniden artış kaydedildi.

Asıl büyük revizyon yatırımlarda geldi

Güncellenen verilerde en dikkat çekici değişiklik şirket yatırımlarında ortaya çıktı.

İlk tahminlerde iş yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,8 arttığı hesaplanmıştı. Yeni hesaplamalarda bu oran yüzde 5,2’ye yükseltildi.

Bu değişiklik, ikinci çeyrekte İngiliz şirketlerinin yatırım iştahının ilk verilerin gösterdiğinden çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

İş yatırımları bir önceki çeyreğe göre de artış gösterdi. Yatırımlardaki güçlenme, yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik belirsizliğe rağmen şirketlerin makine, ekipman, bina ve diğer sermaye harcamalarını artırmayı sürdürdüğüne işaret etti.

İlk tahmin ile güncellenmiş veri arasındaki belirgin fark, büyümenin bileşimi açısından da önemli. Çünkü yatırım harcamaları, ekonominin yalnız mevcut tüketiminden değil gelecekteki üretim kapasitesinden de sinyal veriyor.

Cari açık daraldı, ekonominin görünümü güçlendi

Güncellenen ulusal hesaplarda İngiltere’nin dış dengesi tarafında da iyileşme görüldü.

Cari işlemler açığı ikinci çeyrekte 19,9 milyar sterline geriledi. Hizmet ihracatındaki güçlü performans, dış dengedeki iyileşmenin önemli nedenlerinden biri oldu.

Böylece ikinci çeyreğe ilişkin yeni tablo, ilk açıklanan verilerden daha güçlü bir ekonomi ortaya koydu: büyüme yukarı revize edildi, şirket yatırımları belirgin biçimde daha güçlü çıktı ve hanehalkı gelirlerinde toparlanma görüldü.

Bununla birlikte yüksek enerji maliyetleri, finansman koşulları ve enflasyon baskısı İngiltere ekonomisinin önündeki temel riskler olmaya devam ediyor.

Yeni verilerin ardından gözler yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin aynı hızda sürüp sürmeyeceğine çevrildi.