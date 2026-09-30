İşsizlik rakamları belli oldu: Ağustosta iki farklı tablo

Türkiye'de işsizlik ağustosta gerilerken geniş tanımlı işsizlik artış gösterdi. TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 olarak hesaplandı.

İstihdam 136 bin kişi arttı

Ağustosta istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,5 seviyesinde sabit kalırken toplam işgücü 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bine ulaştı.

Genç işsizliğinde 1,1 puanlık düşüş

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13'e geriledi.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 9,7 olurken genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 31'e yükseldi

Manşet işsizlikteki düşüşe karşın atıl işgücü oranı olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlikte yükseliş görüldü.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı ağustosta 0,4 puan artarak yüzde 31'e çıktı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 0,5 saat artışla 42,5 saate yükseldi.