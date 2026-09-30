ABD'de Fed'in radarındaki enflasyon verisi beklentinin altında

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,3 artmıştı. Kişisel tüketim harcamaları da ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,8 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,1 artmıştı.

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentilerin altında kaldı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentileri söz konusu endeksin aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Endeks temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3 artmıştı.