Dış ticaret açığı 34,9 milyar dolara ulaştı: Rekor açık!

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Mart ayında ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise yüzde 4,2'lik yükseliş yaşandı ve 32,2 milyar dolar seviyesi görüldü.

Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,4 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 73,2 seviyesindeydi.

İlk çeyrekte ithalat 96,5 milyar dolara çıktı

Mart ayıyla birlikte Türkiye'nin ilk çeyrek dış ticaret performansı da belli oldu. Buna göre ilk çeyrekte ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise ihracata göre daha yüksek bir artış göründü. İlk çeyrekte ithalat yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı.

Bu rakamların ardından ilk çeyrekte 34,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı görüldü. Bu açık, 2013 yılına giden genel ticaret sistemi veri setinin en yüksek çeyreklik dış ticaret açığı oldu.