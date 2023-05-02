Dış ticaret açığı Nisan'da %43.9 arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü dış ticaret verilerine göre ihracat Nisan'da geçen yıla göre %17.2 düşüşle 19.32 milyar dolar, ithalat %4.5 düşüşle 28.16 milyar dolar oldu.

Ocak-Nisan dönemine bakıldığında dış ticaret açığı geçen yıla göre %33.2 artışla 43.54 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığını artıran başlıca kalemlerden enerji ithalatı Nisan ayında geçen yıla göre %35.8 düşüşle 5 milyar dolara inerken, dış ticaret açığını artırıcı diğer bir kalem olan altını da içeren kıymetli ve yarı kıymetli metaller ithalatı %109.7 artışla 1.54 milyar dolara çıktı.