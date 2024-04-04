Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 41,2 azaldı

Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 düşerek 22 milyar 578 milyon dolara geriledi. İthalat da yüzde 5,7 azalışla 30 milyar 95 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,1 gerilemeyle 52 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 10,3 azalışla 7 milyar 517 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1,2 puan artarak yüzde 75, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,14 puan azalışla yüzde 85,3, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 1,54 puan artarak yüzde 91,2 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 4,9 azalış ve 11 milyar 293 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 4,7 azalış ve 8 milyar 71 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1 artış ve 3 milyar 77 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,6 (21 milyar 348 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,5 (789 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (339 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Martta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 749 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 301 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 264 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,6 olarak hesaplandı.

Martta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 965 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 937 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 220 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Martta en çok ithalat yüzde 9,3 azalış ve 21 milyar 77 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 19,3 artış ve 4 milyar 636 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 9 azalış ve 4 milyar 340 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 81,3 ile imalat sanayisinde (24 milyar 460 milyon dolar), yüzde 12,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 637 milyon dolar), yüzde 3,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 16 milyon dolar) hesaplandı.

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3,9 milyar dolarla Çin, 3 milyar 680 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 148 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 918 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 613 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 835 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,2 azaldı

GTS kapsamında ocak-mart döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 656 milyon dolar, ithalat yüzde 12,6 azalarak 84 milyar 128 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 6,3 azalarak 147 milyar 784 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 41,2 azalarak 20 milyar 472 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak hesaplandı.