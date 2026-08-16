Dünya sofralarına protein taşıdılar: Yıllık ihracat 2 milyar doları aştı

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Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), son bir yıllık dönemde ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkardı.

2001 yılında 50 milyon dolar ihracat hacmine sahip olan Birlik, son 25 yılda ihracatını 40 kat artırdı. ESÜHMİB, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirdi.

Birlik, aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde 2 milyar dolar ihracat seviyesini aşan ilk gıda ihracatçı birliği oldu.

İhracat yüzde 13,5 arttı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, son bir yıllık dönemde ihracatın yüzde 13,5 artışla 1 milyar 763 milyon dolardan 2 milyar 1 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Demir, bu performansla ESÜHMİB'in EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla artıran birlik olduğunu belirtti.

İhracatın yüzde 80'i su ürünlerinden

Birliğin ihracatında en büyük payı 1 milyar 596 milyon dolarla su ürünleri aldı. Su ürünleri toplam ihracatın yüzde 80'ini oluşturdu.

Ürün bazında levrek 682 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, çipura ihracatı 524 milyon dolar, Türk somonu ihracatı ise 253 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yumurta sektörü 169,5 milyon dolar, kanatlı sektörü 137,5 milyon dolar, süt ürünleri 39,5 milyon dolar ve bal sektörü 15,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

En büyük pazar İtalya oldu

Birliğin ihracat yaptığı ülke sayısı 14 Ağustos 2025-13 Ağustos 2026 döneminde 118'den 122'ye yükseldi.

İtalya 255 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken, geçen yıl ilk sırada bulunan Rusya 241 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Yunanistan ise 236 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri Hollanda, İngiltere, ABD, Irak, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya takip etti.