Ekim ayında işsizlik oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak paylaşılan Türkiye İşgücü İstatistikleri Ekim 2022 istatistikleri açıklandı.

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaşlardaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Ekim ayında, 2022 Eylül ayına göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranlarına bakıldığında ise, istihdam edilenlerin sayısının 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişiye ulaştığı gözlemlenirken, istihdam oranının ise 0,3 puanlık artışla yüzde 48,0 olduğu kaydedildi.

Gençlerde işsizlik artmaya devam ediyor

Türkiye İşgücü İstatistikleri Eylül 2022 istatistiklerine göre 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edildi.

TÜİK 2022 Ekim verileri üzerine konuşan Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Yaz aylarının bitmesi ve turistik şehirlerde sezonun kapanmasıyla birlikte 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı artmaya devam ediyor. Özellikle üniversitede okuyan gençlerin Eylül ayından itibaren okudukları şehirlere dönmeye başlamasıyla birlikte işsizlik oranında da artışlar görülüyor. Tabii sadece sezonla ilgili değil bu durum. Küresel ticarette yaşanan resesyon endişesinin devam etmesi birçok sektörün durgunluk yaşamasına neden oldu, bu doğrultuda şirketlerin küçülme odaklı aldığı önlemler sonucunda yaşanan işten çıkarmalar da işsizliğin artmasına etki etti” dedi.

Hem işgücü hem de fiili çalışma süresi arttı

TÜİK verilerine göre işgücü Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 5,5 oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ekim ayında bir yandan işgücü artarken bir yandan da fiili çalışma süresi arttı. Mevsim ve taksim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili Günay, “Verilere baktığımızda son zamanlarda kadın istihdamında oranın düşük kaldığını gözlemliyoruz. Kadın-erkek istihdamında neredeyse yarı yarıya fark var. Bununla birlikte fiili çalışma sürelerinin de artığını görüyoruz. Bunun başlıca iki sebebi olabileceğini düşünüyoruz. Birincisi şirketlerin küçülmeye gitmesi sebebiyle mevcut çalışanların üzerindeki yükün artması, ikincisi ise yılın son aylarının yaklaşmasıyla birlikte şirketlerin işlerinin yoğunlaşması olabilir” dedi.

Atıl işgücü oranı değişmedi

TÜİK’in Ekim 2022’ye dair açıkladığı verilerde zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Ekim ayında zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 16,6 oldu.