Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %0.3 azalarak 99.1'e geriledi. Endeks Ocak ayında 99.3 değerini almıştı.
Haber Merkezi
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Ekonomik güven endeksi ağırlıklı olarak tüketici, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörlerinin eğilimlerini yansıtıyor. Ayrıca perakende ve inşaat sektörlerinin eğilimleri de hesaplamalara dahil ediliyor.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
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