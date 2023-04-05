Euro bölgesi hizmetler PMI beklentilerin altında kaldı
Euro bölgesi ekonomisinin toparlanması Mart ayında da devam etse de farklı sektörlerin büyümesi aynı hızda gerçekleşmedi.
Haber Merkezi
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IHS Markit euro bölgesi nihai hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisi Mart ayında 55.0 ile 55.6 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.
Reuters anketine katılan ekonomistler PMI'ın 55.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
PMI verisi Mart'ta art arda üçüncü ayda da, büyüme ile ekonomik daralmayı ayıran 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.