Fed'in yakından takip ettiği veri açıklandı: Beklentilerin üzerinde

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gelen verinin bu dönemde yüzde 1 artış yönünde olması bekleniyordu. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise ocakta aylık yüzde 1,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükselen kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 1,3 artması tahmin ediliyordu. Söz konusu veri geçen yıl aralıkta yüzde 0,1 azalmıştı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi hızlandı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,4 yükseldi. Söz konusu veri geçen yıl aralıkta da aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 5,3 artmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın aylık yüzde 0,4 ve yıllık 4,3 olması bekleniyordu.

Söz konusu artış, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.