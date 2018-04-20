Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisana ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi veFinansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Buna göre FHGE, nisanda bir önceki aya göre 14,1 puan azalarak 151,6 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler azalış bildirenler lehine döndü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 14,5 ve 8,0 puanlık azalış gerçekleşti.

"66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 4,1 puanlık artış oldu.