Finansal kiralama şirketlerinin dönem net kârı temmuz sonu itibarıyla 10,2 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2024-7 dönemi finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin rakamlarını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Finansal Kiralama sirketlerinin aktif büyüklüğü 299.378 milyon TL, finansal kiralama alacakları 208.306 milyon TL, takipteki alacakları 7.778 milyon TL, dönem net kârı 10.200 milyon TL, özkaynaklar 52.642 milyon TL

Faktoring şirketlerinin, aktif büyüklügü 237.451 milyon TL, faktoring alacakları 212.355 milyon TL, takipteki alacakları 3.696 milyon TL, dönem net kârı 11.936 milyon TL, özkaynakları 47.376 milyon TL,

Tüketici finansman şirketlerinin, aktif büyüklüğü 168.016 milyon TL, finansman kredisi alacakları 142.205 milyon TL, takipteki alacakları 2.856 milyon TL, dönem net kârı 4.874 milyon TL ve Özkaynakları 22.427 milyon TL oldu."