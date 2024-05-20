Finansal kiralama şirketlerinin üç aylık net karı 4,7 milyar TL oldu
Finansal kiralama şirketlerinin yılın ilk üç ayında net karı 4,7 milyar TL oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024-3 dönemine ilişkin verileri açıkladı..
BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
Finansal Kiralama şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 290.713 milyon TL
- Finansal kiralama alacakları 199.935 milyon TL
- Takipteki alacakları 7.514 milyon TL
- Dönem net kârı 4.688 milyon TL
- Özkaynaklar 45.925 milyon TL
Faktoring şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 231.125 milyon TL
- Faktoring alacakları 210.308 milyon TL
- Takipteki alacakları 2.825 milyon TL
- Dönem net kârı 4.555 milyon TL
- Özkaynaklar 40.184 milyon TL
Tüketici Finansman şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 158.343 milyon TL
- Finansman kredisi alacakları 134.374 milyon TL
- Takipteki alacakları 1.403 milyon TL
- Dönem net kârı 1.633 milyon TL
- Özkaynaklar 19.690 milyon TL