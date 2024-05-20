Finansal kiralama şirketlerinin üç aylık net karı 4,7 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024-3 dönemine ilişkin verileri açıkladı..

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Finansal Kiralama şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 290.713 milyon TL

- Finansal kiralama alacakları 199.935 milyon TL

- Takipteki alacakları 7.514 milyon TL

- Dönem net kârı 4.688 milyon TL

- Özkaynaklar 45.925 milyon TL

Faktoring şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 231.125 milyon TL

- Faktoring alacakları 210.308 milyon TL

- Takipteki alacakları 2.825 milyon TL

- Dönem net kârı 4.555 milyon TL

- Özkaynaklar 40.184 milyon TL

Tüketici Finansman şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 158.343 milyon TL

- Finansman kredisi alacakları 134.374 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.403 milyon TL

- Dönem net kârı 1.633 milyon TL

- Özkaynaklar 19.690 milyon TL