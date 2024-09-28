Finansal Kurumlar Birliği: Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,54’e geriledi

Banka dışı finans sektörü temsilcileri ile ülke ekonomimizin kalkınması için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB); Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Eylül ayı bültenini yayımladı.

Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektörde faaliyet gösteren 124 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin, İstanbul Üniversitesi iş birliği ile oluşturduğu FKB-EGE’nin Eylül 2024 tarihli endeks ve anket verilerinde, sıkılaştırma politikalarının etkilerini sürdürdüğü gözlendi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi verilerine göre; enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre düşüş trendini Eylül ayında da devam ettirerek, yüzde 2,54 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı için yüzde 2,94 olan ay sonu enflasyon beklentisine göre yaşanan azalış, ekonomiye ilişkin olumlu sinyallerin devam ettiği şeklinde yorumlandı.

FKB-EGE’nin değişimine bakıldığında ise; Temmuz ayında 0,86 puan artarak 99,32 değerine yükselen endeksin, Ağustos ayında 0,44 puan azalarak 98,88’e gerilediği görüldü. Endeksin alt bileşenlerinde de düşüş izlendi. Faktoring Sektörü Endeksi Ağustos 2024’te 0,33 puan azalarak 99,75 değerine, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 0,57 puan azalarak 101,18 değerine ve Finansman Sektörü Endeksi de 0,45 puan azalarak 95,69 değerine geriledi.

FKB Ekonomik Görünüm Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 3,32 ve 2025 yıl sonu için yüzde 3,51 oldu. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4; IMF’nin ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 2,7 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında; katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2024 yıl sonu için OVP ve IMF öngörülerinin altında, 2025 yıl sonu için de OVP öngörülerinin altında, IMF’nin öngörülerinin üzerinde oldu.

Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, sektörün enflasyonist ortama ilişkin beklentilerinin pozitif yönde evrilmesinin, dolayısıyla düşüş trendinin devam etmesinin hedeflenen enflasyona paralellik seyrettiğini belirtti. Bu trendin devam etmesini ekonomi yönetiminin politikalarına güven duyulduğu şeklinde okunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şeker, FKB-EGE’nin tüm alt bileşenlerinde azalışın önümüzdeki aylardaki trendine göre yorumlanmasının daha doğru olacağını ifade etti.