Genç nüfusta düşüş eğilimi: Gençlerin yüzde 23,3’ü ne eğitimde ne istihdamda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi olarak kaydedildi. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 14,8 oldu. Genç nüfusun yüzde 51,2’sini erkekler, yüzde 48,8’ini kadınlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre genç nüfus oranı 1950 yılında yüzde 20,8 seviyesindeyken, bu oran 2025 yılında yüzde 14,8’e geriledi.

Genç nüfus oranında düşüş sürecek

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,2, 2060 yılında yüzde 10,3 ve 2080 yılında yüzde 8,8 seviyesine düşmesi bekleniyor. Doğurganlık oranlarının düşük seyretmeye devam ettiği senaryoda ise genç nüfus oranının 2100 yılında yüzde 7,2’ye kadar gerileyebileceği tahmin edildi.

Türkiye, AB ortalamasının üzerinde kaldı

Avrupa Birliği ülkelerinde genç nüfus ortalaması 2025 yılı itibarıyla yüzde 10,7 olarak hesaplandı. Türkiye’nin yüzde 14,8’lik genç nüfus oranıyla AB ortalamasının üzerinde yer aldığı görüldü. AB ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranı yüzde 12,7 ile İrlanda’da görülürken, en düşük oran yüzde 9,4 ile Malta’da kaydedildi.

Genç nüfusun en yoğun olduğu il Şırnak oldu

2025 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,4 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 20 ile Hakkari ve yüzde 19,8 ile Siirt takip etti. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,7 ile Balıkesir olarak açıklandı. Balıkesir’in ardından Ordu ve Muğla geldi.

Genç kadınların evlilik oranı erkeklerin 3,5 katına ulaştı

TÜİK verilerine göre genç erkeklerin yüzde 96,8’i hiç evlenmemiş durumda bulunurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 88,9 oldu. Evli genç erkeklerin oranı yüzde 3,1 seviyesinde kalırken, genç kadınlarda evlilik oranı yüzde 10,7’ye ulaştı. Böylece evli genç kadınların oranı, genç erkeklerin yaklaşık 3,5 katı oldu.

Gençlerin en büyük göç nedeni eğitim

İç göç istatistiklerine göre 15-24 yaş grubundaki gençlerin en önemli göç nedeni eğitim oldu. 2024 yılında 448 bin 826 genç eğitim nedeniyle göç ederken, 102 bin 660 genç iş bulmak veya işe başlamak amacıyla yer değiştirdi.

Yükseköğretimde kadınların oranı daha yüksek çıktı

2024-2025 öğretim yılında yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 39,9 olurken, kadınlarda yüzde 53 seviyesine ulaştı.

Genç işsizliği yüzde 15,3’e geriledi

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç işsizlik oranı 2024 yılında yüzde 16,3 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 15,3’e düştü. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7 olarak hesaplanırken, genç kadınlarda bu oran yüzde 22,1 oldu. Öte yandan ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2025 yılında yüzde 23,3’e yükseldi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 30,9 ile dikkat çekti.

Gençlerin yarısından fazlası hizmet sektöründe çalışıyor

İstihdam edilen gençlerin yüzde 57,9’unun hizmet sektöründe çalıştığı görüldü. Gençlerin yüzde 30,5’i sanayi, yüzde 11,6’sı ise tarım sektöründe yer aldı. Kadın gençlerin yüzde 69,5’inin hizmet sektöründe istihdam edildiği açıklandı.

Gençlerin yüzde 54,4’ü mutlu olduğunu söyledi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 54,4’ü kendisini mutlu hissettiğini belirtti. Mutsuz olduğunu söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 11,9 oldu. Gençlerin mutluluk kaynağında ilk sırada yüzde 38,8 ile sağlık yer aldı. Sağlığı yüzde 22,8 ile başarı ve yüzde 16,6 ile para takip etti.

Genç kadınlar en fazla psikolojik şiddete maruz kaldı

2024 yılı Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarına göre son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalan grubun 15-24 yaş aralığındaki genç kadınlar olduğu belirtildi. Genç kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinde yüzde 15,2 ile psikolojik şiddet ilk sırada yer aldı. Dijital şiddet yüzde 7,3, ısrarlı takip yüzde 5,8 ve fiziksel şiddet yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Gençlerin yapay zeka kullanım oranı yüzde 39,4 oldu

TÜİK’in Yapay Zeka İstatistikleri’ne göre 16-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 39,4’ü üretken yapay zeka kullandığını beyan etti. Yapay zekayı kullanan gençlerin yüzde 75,3’ünün özel amaçlarla, yüzde 53,9’unun eğitim için, yüzde 19,7’sinin ise iş ve mesleki amaçlarla kullandığı belirtildi. Yapay zekayı kullanmayan gençlerin yüzde 80,7’si ise buna ihtiyaç duymadığını ifade etti.