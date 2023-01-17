Goldman Sachs'ın kârı yüzde 69 geriledi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın GS.N dördüncü çeyrek kârı, tüketici birimindeki ağır zararlar ve satın alma anlaşmalarındaki düşüşün yatırım bankacılığı birimini kötü etkilemesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 geriledi.

Banka, dördüncü çeyrekte 1.19 milyar dolar, yani hisse başına 3.32 dolar kâr ederken, geçen yıl aynı dönem bu miktar 3.81 milyar dolar, yani hisse başına 10.81 dolar seviyesindeydi.