Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Son haftalarda rekor tazeleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
Haber Merkezi
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Ons altın uluslararası piyasalarda 1933 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1169 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1169 lira
Çeyrek altın 1955 lira
Yarım altın 3912 lira
Cumhuriyet altını 7794 lira
Gremse altın 19318 liraya satılıyor.