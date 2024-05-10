Güney Amerikalılar fuarda rotayı Türkiye’ye çevirdi

Hamide HANGÜL

Türkiye iş, inşaat ve istif makineleri sektörü, bu yıl 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek KOMATEK 2024 Fuarında yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açacak. Son teknolojik ürünlerin sergileneceği ve bin makinenin sergileneceği fuara, yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Uluslararası nitelikteki bu fuara 85 yeni firmanın da ilk defa katılacağı bildirildi. Sektör temsilcileri, bu yıl fuara, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İran, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ağırlıklı katım beklediklerini dile getirerek, “Bu sene inanılmaz bir şekilde Güney Amerika’dan da bir ilgi alıyoruz. Bunun da sebebinin, Güney Amerikalıların da Avrupa’ya veya Amerika’ya giderken vize sıkıntılarının olduğunu duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Son teknolojili makineler İstanbul'da sergilenecek

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İMDER Başkanı Nadir Akgün, KOMATEK Fuarı’nın bu yıl en yüksek katılımcı sayısına ulaşmasını beklediklerini söyledi. Uluslararası fuarların, ülkelerin ve şehirlerin kalkınmasında, ticaretinde ve kültür alışverişinde çok önemli rol oynadığını vurgulayan Akgün, “İMDER olarak ana destekçi ve İSDER olarak destekçisi olduğumuz KOMATEK 2024 Fuarı, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük fuar olarak 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Artan taleple ihracat geçen yıl 2,26 milyar dolar oldu

KOMATEK 2024, 17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas fuarında, sektöre ait en son ürün ve teknolojiler sergilenecek” dedi.

Toplantıda sektörle ilgili gelişmeler hakkında da bilgi veren Akgün, 2023 yılında sektördeki firmaların önceki yıllara kıyasla yurt içi pazarda makine satışında rekor seviyelere ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi: “İş ve inşaat makinaları sektöründe, 2022 yılında yaklaşık 12 bin adet olan iş ve inşaat makinaları iç pazar satış rakamı 2023 yılında 15 bin adede çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise iş ve inşaat makinaları sektöründe iç pazarda 3 bin 336 adet makina satıldı.”

Pandemi döneminde biriken taleplerin karşılanması, deprem felaketinin ortaya çıkardığı ani makina ihtiyacı ile motor faz geçişi gibi gelişmelerin makine satışlarının artışında etkili olduğuna işaret eden Akgün, “Sektörümüzü ulusal ve uluslararası etkinliklerde en iyi şekilde temsil ederek, iç pazardaki faaliyetlerimizi ve ihracatımızı güçlendirmek için gayret gösteremeye devam edeceğiz. Sektördeki firmalar aynı zamanda ihracatta da rekor kırarak yaklaşık 2,26 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yılın sonunda, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş olabilir” diye konuştu.

Geleceğin makinelerine yatırım yapıyoruz

Türkiye iş ve inşaat makinaları sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öncelikli sektörler arasında ilk sıralarda bulunduğunu ülke ekonomisine hem istihdam hem de yarattığı katma değerle büyük katkı sağladığının altını çizen İMDER Başkanı Nadir Akgün, “Sektör olarak, küresel rekabette kendimizi kanıtlamamız, teknolojide ve inovasyonda gelişmemiz gerektiğinin farkındayız. Ayrıca yeşil ekonomi, yeşil enerji anlayışı kapsamında, sürdürülebilir ve temiz üretim teknolojilerini benimseyerek geleceğin makinalarına yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

50 bin katılımcı bekliyoruz

İSDER Başkanı Serkan Karataş da fuara, yurtiçi ve yurt dışından 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Karataş, “KOMATEK, sektörümüz açısından yeni iş birlikleri kurma ve ağ oluşturma açısından önem taşıyor. Fuara bu yıl ayrıca yaklaşık 5 bin de üst düzey yabancı misafirimizi ağırlayacağız. Sadece yurt içinde yaklaşık 10 milyar dolar ticaret hacmi olan ve her yıl 3-4 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştiren sektörlerin çatı kuruluşları olarak hem ülkemizin hem de dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’un fuar turizminde öncü şehirlerden birisi olabilmesi adına elimizden geleni layıkıyla yapmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.