Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 144 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 817 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 296 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Dün 9 bin 86 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 67 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.