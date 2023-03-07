Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 689 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 993 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 844 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 834 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 linyit santralleri izledi.

Dün 5 bin 834 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 966 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.