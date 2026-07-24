Hanehalkı anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi gerilerken dolar tahmini arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. 3 bin 251 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,19 puan gerileyerek yüzde 44,94'e indi.

Gıda ve enerji ilk sırada

Katılımcılar, son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet grupları ile gelecek 12 ayda fiyatı en çok artmasını bekledikleri kalemler arasında yine gıda ile yakıt ve enerjiyi ilk sıralarda gösterdi.

Gıdayı fiyatı en fazla artan ürün grubu olarak değerlendirenlerin oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 39,7 seviyesine yükseldi.

Konut fiyat beklentisi geriledi

Anket sonuçlarına göre, gelecek 12 aylık dönemde konut fiyatlarına ilişkin artış beklentisi de zayıfladı. Katılımcıların konut fiyatlarında beklediği artış oranı bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49 olarak gerçekleşti.

Dolar beklentisi yükseldi

Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi ise yükseliş gösterdi. Bir önceki ay 52,67 TL olan beklenti, Temmuz ayında 0,31 TL artışla 52,98 TL'ye çıktı.

Yatırım tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korudu

Yatırım tercihleri incelendiğinde, "altın alırım" diyenlerin oranı 4 puanlık düşüşe rağmen yüzde 40,3 ile ilk sıradaki yerini korudu.

İkinci sırada ise yüzde 38,5 ile "ev, dükkân veya arsa alırım" seçeneği yer aldı. Bu tercihi işaretleyenlerin oranı bir önceki aya göre 1,4 puan arttı.