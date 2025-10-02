Hazine Bakanı Şimşek’: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,1 artarak 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak-Eylül döneminde ihracatın yıllık bazda yüzde 4,1 arttığını ve yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

“İhracatı destekleyecek faktörler öne çıkıyor”

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde ihracatı destekleyecek unsurları şöyle sıraladı:

* Ana ticaret ortaklarında büyümenin hızlanması,

* Yurt içi ve yurt dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim,

* Avro/dolar paritesinin katkısı.

Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.