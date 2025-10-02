Hazine Bakanı Şimşek’: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracat performansına dikkat çekerek, “Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,1 artarak 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak-Eylül döneminde ihracatın yıllık bazda yüzde 4,1 arttığını ve yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
“İhracatı destekleyecek faktörler öne çıkıyor”
Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde ihracatı destekleyecek unsurları şöyle sıraladı:
* Ana ticaret ortaklarında büyümenin hızlanması,
* Yurt içi ve yurt dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim,
* Avro/dolar paritesinin katkısı.
Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.