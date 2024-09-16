Hazine, iki ihaleyle 54,8 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (693 gün) vadeli sabit kuponlu ve 3 yıl (1.064 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 16 milyar 941,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 16 milyar 709 milyon TL oldu. İhaleye 25 milyar 182 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %40,74, ortalama %40,93, en yüksek %41,19 olurken, basit faiz ortalama %37,43 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 101.122 TL, ortalama 101.392 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 18 Eylül 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 12 Ağustos 2026.

TÜFE'ye endeksli tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 10 milyar 90 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 360,3 milyon TL oldu. satışların nominal tutarı 5 milyar 506 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %4,92 olurken, reel bileşik faiz en düşük %4,80, ortalama %4,98, en yüksek %5,12 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 97.001 TL, ortalama fiyat 97.353 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 18 Eylül 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 18 Ağustos 2026.