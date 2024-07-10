Hazine'nin eurobond ihracına 4 kata yakın talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Temmuz 2024 tarihinde BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,75 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Temmuz 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 olarak gerçekleşmiştir.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 39’u ABD, yüzde 39’u Birleşik Krallık, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 3’ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."