Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2023'te aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 81,18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,59, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 81,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,37 artış kaydetti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,25, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,24 yükseldi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,20, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,46, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,20 artış gösterdi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 45,69, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,15, konaklama hizmetleri yüzde 0,81, istihdam hizmetleri yüzde 0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,33, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.