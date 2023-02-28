Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 15,57, yıllık yüzde 82,64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), H-ÜFE, ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,57, geçen yılın aynı ayına göre 82,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 81,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,6, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,52, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 24,2, idari ve destek hizmetlerde yüzde 22,07 yükseliş gösterdi.

Alk sektörlerde reklamcılık ve veterinerlik endeksinde artış

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, su yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 33,38, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 53,66, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 54,84 olarak gerçekleşti. Buna karşılık reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 130,22, veterinerlik hizmetleri yüzde 113,34, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 112,68 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 4,87, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,99 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 44,95, istihdam hizmetleri yüzde 40,55, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 37,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.