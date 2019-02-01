İmalat sanayinde yavaşlama sürdü

01 Şubat 2019

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak'ta 44.2 ile yatay seyrederek sektördeki daralmanın on aydır devam ettiğine işaret etti.

İmalat sektöründe yılın başında da devam eden zorlu faaliyet koşulları yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Ancak bu daralma son beş ayın en düşük hızında gerçekleşti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Kasım'da 44.7 değerini aldıktan sonra Aralık'ta 44.2'ye gerilemişti. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Girdi fiyatları Ocak'ta artmaya devam etti, ancak bu artış son dört ay boyunca ivme kaybetti.

Maliyet fiyat artışlarındaki gerileme, imalatçıların yeni işlerini artırmak için satış fiyatlarını düşürmelerine olanak sağladı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları art arda ikinci ayda da düşüş kaydetti.

Üretim alt endeksi Aralık ayındaki 42.6 seviyesinden 42.4'e gerileyerek, üretimdeki daralmanın dokuzuncu ayına girdiğini gösterdi.

Yeni siparişler alt endeksi 40.1'den 41.7'ye yükseldi. Yeni siparişlerdeki daralma onuncu ayına girse de, ard arda dördüncü ay ivme kaybederek ve Ağustos 2018'den beri en düşük oranda gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 48.6'dan 49.8'e yükselerek son 5 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam Ocak'ta azalmaya devam etti ancak düşüş Aralık ayına göre hız kesti. Ayrıca satın alma faaliyetlerindeki yavaşlamanın yansıması olarak girdi stokları Ocak'ta düşüş kaydetti.

Tedarikçilerin ortalama teslimat süreleri Ocak ayında kısalarak son 9 ayın en düşük hızında gerçekleşti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

Kaynak: Reuters