İngiltere'de yüksek gıda fiyatı tüketimi baskıladı

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan aylık perakende verilerine göre, ülkede toplam perakende satışları yüzde 3,9 arttı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,1 olmuştu.

Perakende satışlarındaki büyüme, artan gıda fiyatları nedeniyle Mayısta son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, perakende satışlarında son 12 ayda ortalama yüzde 3,4 büyüme görüldü.

Yüksek fiyatlara rağmen gıda satışları yüzde 9,6 arttı. Bu oran son üç ayın ortalamasında yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Mayıs'taki resmi tatillerin tüketici harcamalarını artırmak için yeterli olmadığını belirterek, "Tüketici harcamalarındaki büyüme son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin olduğu hafta sonu gıda satışları artmış olsa da Mayıs'ın geri kalanında bu eğilim sürdürülemedi. Hayat pahalılığı hane halkı üzerinde baskı olmaya devam ederken, isteğe bağlı harcamalardaki büyüme de geriledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla yaz modası ve bahçecilik ürünlerindeki satışların toparlanmayı desteklediğini kaydeden Dickinson, şöyle konuştu:

"Tüketici Güveni dip seviyesinden ancak toparlanırken ve hane halkı gelirlerindeki daralmanın devam etmesiyle, önümüzdeki aylarda önemli satış büyümesi görmemiz pek olası değil. Ancak, enflasyonun artık zirve yapmış olduğuna yönelik işaretlerle perakendeciler, tüketici güveninin artacağından umutlu. Şu anda hükümet için iş dünyasına daha fazla düzenleme ve vergi uygulamasının zamanı değil çünkü bu perakendecilerin maliyetlerini ve tüketiciler için de fiyatları artıracaktır."

KMPG'nin İngiltere Perakende Birimi Yöneticisi Paul Martin ise Mayıs'ta tüketici harcamalarındaki büyümenin Nisan'daki yüzde 5 seviyesine göre düşük kaldığını ifade etti.

İnternetten toplam satışların ise yüzde 3 gerilediğini aktaran Martin, bu durumun özellikle tüketicilerin mağazalarda pazarlık yapma eğiliminin artmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Martin, inatçı enflasyon ve artmaya devam etmesi beklenen faiz oranları nedeniyle perakende sektörü açısından yaz aylarının çok iyi geçmesini öngörmediklerini sözlerine ekledi.