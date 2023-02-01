İstanbul serbest piyasada dolar 18,8140 liradan, avro 20,4750 liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 azalışla 4.868,68 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,87 puan değer kaybetti.

Dün 4.976,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,27 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 4.998,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.867,08, en yüksek ise 5.014,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,78, hizmetler endeksi yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, ASELSAN, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.925 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 129,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8140 liradan, avro 20,4750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 85,3 dolardan işlem görüyor.