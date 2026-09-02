İstanbul’da ağustosun zam ve indirim şampiyonları belli oldu

İstanbul’da ağustosta fiyatı en hızlı yükselen kalem sınav hazırlık kurum ücretleri olurken, en belirgin düşüş şeftalide görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve gerileyen ürünleri açıkladı.

İTO verilerine göre, endekste bulunan 336 ana ürünün 175’inde fiyat artışı yaşanırken, 60 ürünün fiyatı düştü.

En yüksek artış sınav hazırlık ücretlerinde

Ağustosta önceki aya göre fiyatı en fazla yükselen ürün, yüzde 51,39 artışla sınav hazırlık kurum ücretleri oldu. Altın mücevherat yüzde 13,33, salatalık yüzde 11,01, benzin yüzde 10,68, badana ve boya malzemeleri yüzde 9,39 arttı.

Sigara fiyatları yüzde 8,77, çilek yüzde 8,61, LPG yüzde 8,15, çay yüzde 7,25 ve kola yüzde 7,14 yükseldi.

Maden suyunda yüzde 5,84, özel TV yayın hizmetlerinde yüzde 5,65, tuvalet sabununda yüzde 5,55, hazır kahvede yüzde 5,25, domateste yüzde 4,92 ve kuru soğanda yüzde 4,74 fiyat artışı kaydedildi.

Şeftali fiyatı yüzde 26,54 geriledi

Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 26,54 ile şeftali oldu. Şeftaliyi yüzde 22,98 ile üzüm, yüzde 17,79 ile limon, yüzde 14,93 ile erik ve yüzde 14,87 ile kavun takip etti.

Sivri biberde yüzde 14,41, dolmalık biberde yüzde 14,16, karpuzda yüzde 13,69 ve çarliston biberde yüzde 12,27 oranında fiyat düşüşü yaşandı.

Patlıcanın fiyatı yüzde 11,53, armudun yüzde 10,97, kabağın yüzde 8,01, taze fasulyenin yüzde 7,92, havucun yüzde 7,70, sarımsağın yüzde 4,94 ve mazotun yüzde 4,30 azaldı.