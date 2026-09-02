Geçinme maliyeti 8 ayda yüzde 24 arttı
İTO’nun Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta aylık yüzde 1,97 arttı. Yılın ilk 8 ayında geçinme maliyeti yüzde 24 yükseldi. Geçen yılın yüksek fiyat artışlarının üzerine bu yıl da yaklaşık aynı hızda yeni zamlar geldi. Enflasyon aylık bazda İstanbul’da hız kesti.
İstanbul’da hayat pahalılığı ağustos ayında hız kesti. Megakentin enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,97 artış gösterirken önceki aya göre, yükseliş serisi yavaşladı. Böylece İstanbul’da ücretlilerin geçinme maliyetini ölçen endeksteki yıllık artış yüzde 39,6 seviyesine ulaştı. İTO verilerine göre endeks ağustos ayında 309 bin 698,82 seviyesine çıktı.
Geçen yılın ağustos ayında 221 bin 823,34 olan endeks, bir yıllık dönemde yaklaşık 88 bin puan yükseldi. Fakat İstanbul’da hayat pahalılığının boyutu yılın ilk sekiz aylık verilerine yansıdı. Endeks 2026'ya yüzde 3,19'luk ocak ayı artışıyla başladı. Şubatta yüzde 3,76, martta yüzde 3,47 ve nisanda yüzde 4,36 yükseldi. Böylece yılın ilk dört ayında fiyat baskısı oldukça yüksek seyretti. Mayısta aylık artış yüzde 1,98’e, haziranda ise yüzde 0,44’e geriledi. Ancak yaz aylarında mevsimsel etkiye rağmen fiyat artışları yeniden hızlandı. Temmuzda yüzde 2,72 yükselen endeks, ağustosta da yüzde 1,97 arttı.
Aylık değişimlerin bileşik etkisi dikkate alındığında, İstanbul’da ücretlilerin geçinme maliyeti yılın ilk sekiz ayında yaklaşık yüzde 24 arttığı görüldü. 100 liralık harcama sepeti 8 ayda 124 liraya yükseldi. 2025'in ilk sekiz ayında Ücretliler Geçinme İndeksi'nin bileşik artışı yaklaşık yüzde 24,5 olurken, 2026'nın aynı dönemindeki artış yüzde 24 oldu. Dolayısıyla İstanbul’da fiyat artışlarının hızında belirgin bir kırılma gerçekleşmedi.
Geçen yıl zaten yüksek seviyelere ulaşan fiyatların üzerine 2026'da da yaklaşık aynı oranda yeni artışlar görüldü. 2026'nın aylık verileri İstanbul’daki fiyat hareketlerinin yıl boyunca oldukça dalgalı seyrettiğini gösterdi. Nisanda yüzde 4,36 ile yılın en yüksek aylık artışı kaydedilirken, haziranda artış yüzde 0,44 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu yavaşlama kalıcı olmadı. Hazirandaki düşük artışın ardından temmuzda fiyatlar yüzde 2,72, ağustosta ise yüzde 1,97 yükseldi.
10 yıllık değişim 21,3 katı oldu
İTO'nun uzun dönemli verileri de İstanbul’daki hayat pahalılığının boyutunu ortaya koydu. Ağustos 2016'da 14 bin 554,15 olan Ücretliler Geçinme İndeksi, Ağustos 2026'da 309 bin 698,82 seviyesine yükseldi. Buna göre endeks 10 yıllık dönemde yaklaşık 21,3 katına çıktı. Kümülatif artış yüzde 2 bini aştı. Özellikle konut, gıda, ulaştırma ve diğer temel harcama kalemlerindeki fiyatların yüksek seviyelerde kalması, ücretlilerin bütçesi üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.
En yüksek artış sağlık harcamalarında
Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 34,96 oldu, önceki yüzde 35,20'ydi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalışı ise yüzde 0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda yüzde 4,42, haberleşmede yüzde 3,69, eğlence ve kültürde yüzde 2,50, konutta yüzde 2,01 olarak gerçekleşti.