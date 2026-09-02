Geçinme maliyeti 8 ayda yüzde 24 arttı

İstanbul’da hayat pahalılı­ğı ağustos ayında hız kes­ti. Megakentin enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,97 ar­tış gösterirken önceki aya göre, yükseliş serisi yavaşladı. Böy­lece İstanbul’da ücretlilerin geçinme maliyetini ölçen en­deksteki yıllık artış yüzde 39,6 seviyesine ulaştı. İTO verileri­ne göre endeks ağustos ayında 309 bin 698,82 seviyesine çıktı.

Geçen yılın ağustos ayında 221 bin 823,34 olan endeks, bir yıl­lık dönemde yaklaşık 88 bin pu­an yükseldi. Fakat İstanbul’da hayat pahalılığının boyutu yılın ilk sekiz aylık verilerine yansıdı. Endeks 2026'ya yüzde 3,19'luk ocak ayı artışıyla başladı. Şubat­ta yüzde 3,76, martta yüzde 3,47 ve nisanda yüzde 4,36 yükseldi. Böylece yılın ilk dört ayında fiyat baskısı oldukça yüksek seyretti. Mayısta aylık artış yüzde 1,98’e, haziranda ise yüzde 0,44’e geri­ledi. Ancak yaz aylarında mev­simsel etkiye rağmen fiyat artış­ları yeniden hızlandı. Temmuz­da yüzde 2,72 yükselen endeks, ağustosta da yüzde 1,97 arttı.

Aylık değişimlerin bileşik etkisi dikkate alındığında, İstanbul’da ücretlilerin geçinme maliyeti yı­lın ilk sekiz ayında yaklaşık yüz­de 24 arttığı görüldü. 100 liralık harcama sepeti 8 ayda 124 liraya yükseldi. 2025'in ilk sekiz ayın­da Ücretliler Geçinme İndek­si'nin bileşik artışı yaklaşık yüz­de 24,5 olurken, 2026'nın aynı dönemindeki artış yüzde 24 ol­du. Dolayısıyla İstanbul’da fiyat artışlarının hızında belirgin bir kırılma gerçekleşmedi.

Geçen yıl zaten yüksek seviyelere ula­şan fiyatların üzerine 2026'da da yaklaşık aynı oranda yeni ar­tışlar görüldü. 2026'nın aylık ve­rileri İstanbul’daki fiyat hare­ketlerinin yıl boyunca oldukça dalgalı seyrettiğini gösterdi. Ni­sanda yüzde 4,36 ile yılın en yük­sek aylık artışı kaydedilirken, haziranda artış yüzde 0,44 ile yı­lın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu yavaşlama kalıcı olma­dı. Hazirandaki düşük artışın ar­dından temmuzda fiyatlar yüz­de 2,72, ağustosta ise yüzde 1,97 yükseldi.

10 yıllık değişim 21,3 katı oldu

İTO'nun uzun dönemli verile­ri de İstanbul’daki hayat pahalı­lığının boyutunu ortaya koydu. Ağustos 2016'da 14 bin 554,15 olan Ücretliler Geçinme İn­deksi, Ağustos 2026'da 309 bin 698,82 seviyesine yükseldi. Bu­na göre endeks 10 yıllık dönem­de yaklaşık 21,3 katına çıktı. Kü­mülatif artış yüzde 2 bini aştı. Özellikle konut, gıda, ulaştırma ve diğer temel harcama kalemle­rindeki fiyatların yüksek seviye­lerde kalması, ücretlilerin büt­çesi üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

En yüksek artış sağlık harcamalarında

Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 34,96 oldu, önceki yüzde 35,20'ydi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalışı ise yüzde 0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda yüzde 4,42, haberleşmede yüzde 3,69, eğlence ve kültürde yüzde 2,50, konutta yüzde 2,01 olarak gerçekleşti.