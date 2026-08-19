İstihdamda ikinci çeyrek tablosu: İşsizlik geriledi, çalışan sayısı arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9'a gerilerken, işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi.

İşsiz sayısı 84 bin kişi azaldı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişiye indi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

İstihdam 32,5 milyona yaklaştı

İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan yükselerek yüzde 48,5'e çıktı.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise aynı dönemde 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı 0,1 puanlık düşüşle yüzde 52,7 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak kaydedildi.

Genç işsizliği yüzde 13,9'a geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

Hizmette 240 bin kişilik artış

İstihdamın sektörel dağılımında hizmet sektörü öne çıktı. İkinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre hizmet sektöründe 240 bin, inşaatta 25 bin ve tarımda 10 bin kişi arttı. Sanayi sektöründe ise istihdam 121 bin kişi azaldı.

Toplam istihdamın yüzde 59,8'i hizmet, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 13,7'si tarım ve yüzde 6,8'i inşaat sektöründe yer aldı.

Haftalık çalışma süresi 42,3 saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre 0,1 saat artarak 42,3 saate çıktı.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,9

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak yüzde 29,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20 olarak tahmin edildi.