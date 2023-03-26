Japonya’dan enflasyonla mücadeleye 2 trilyon yenlik destek

Japonya, enerji ve gıdada artan maliyetlerin oluşturduğu enflasyona karşı toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) finansman desteği verecek.

Japon hükümeti, yükselen enerji ve gıda maliyetleri ile Japon yenindeki döviz karşısında değer kayıplarının yol açtığı enflasyona karşı paket hazırladı. Toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) enflasyonla mücadele paketi kapsamında nakit desteği verilecek ve enerji faturalarının düşürülmesi hedeflenecek.

Düşük gelirli hane başına 30 bin yen destek

Destek kapsamında düşük gelirli hane başına 30 bin yen (230 dolar) ile bu ailelerde mevcut çocuk başına 50 bin yen (380 dolar) nakit sağlanacak.

Nisanda yapılacak yerel seçimler öncesi açıklanan paketin finansmanı için mevcut mali yılı kapsayan devlet bütçesindeki rezerv fonlardan faydalanılacak. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Japon hükümetinin, değişken fiyatlara karşı ivedilikle yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.