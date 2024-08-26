  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomik Veriler
  3. Kapasite kullanım oranı ağustosta 0,2 puan azaldı
Takip Et

Kapasite kullanım oranı ağustosta 0,2 puan azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Güven endeksi hizmet sektöründe azalırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttıGüven endeksi hizmet sektöründe azalırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttıEkonomik Veriler

 