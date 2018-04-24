Kapasite kullanımı yarım puan düştü

24 Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 77,7 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azalış gözlendi.