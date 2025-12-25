Google Haberler

KKM hesaplarında 3,3 milyar liralık çıkış

BDDK verilerine göre, 19 Aralık haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11,6 milyar liradan 8,3 milyar liraya gerileyerek 3,3 milyar liralık düşüş kaydetti.

Kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarında gerileme sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 19 Aralık haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11,6 milyar liradan 8,3 milyar liraya geriledi.

Böylece söz konusu haftada KKM hesaplarında 3,3 milyar liralık çıkış yaşandı. 

KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.

