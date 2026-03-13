Konut satışlarında ikinci el ağırlığı: Şubatta 124 binin üzerinde satış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Şubat 2026 verilerine göre konut piyasasında ikinci el satışların ağırlığı devam etti.

Şubat ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 6 artışla 86 bin 764 olarak kaydedildi. Toplam konut satışı 124 bin 549 oldu.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,3, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,7 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda güçlü artış

Konut satışlarının finansman türlerine göre dağılımına bakıldığında ipotekli satışlarda belirgin bir yükseliş görüldü.

Şubat ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 oldu. Buna karşılık diğer konut satışları yüzde 0,5 azalarak 99 bin 514 olarak kaydedildi.

Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 20,1, diğer satışların payı ise yüzde 79,9 olarak hesaplandı.

Arındırılmış verilerde aylık hareket

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 5,8, ikinci el konut satışları ise yüzde 5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azalırken, ikinci el satışlar yüzde 2,9 artış gösterdi.

Yabancılara konut satışında düşüş

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 2,9 azalarak bin 506 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık bazda yüzde 12,1 düşüşle 2 bin 812 seviyesinde kaldı.

İş yeri satışlarında farklı görünüm

TÜİK verilerine göre iş yeri satışlarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Şubat ayında ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalarak 3 bin 981, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 0,4 artarak 11 bin 88 oldu.

Finansman türüne göre bakıldığında ipotekli iş yeri satışları yüzde 62,8 artışla 692, diğer iş yeri satışları ise yüzde 3 azalarak 14 bin 377 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el iş yeri satışlarının yüzde 5,2 azaldığı, ikinci el satışların ise yüzde 0,4 arttığı görüldü.