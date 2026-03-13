Ücretli çalışan sayısında sınırlı artış: Sanayi gerilerken hizmet sektörü yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan toplam ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sınırlı bir artış gösterdi.

2025 yılı Ocak ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi. Böylece ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Sanayi sektöründe düşüş dikkat çekti

Alt sektörler incelendiğinde sanayi tarafındaki gerileme dikkat çekti.

Ocak ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı. Buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 0,3, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 artış gerçekleşti.

Aylık bazda çalışan sayısı geriledi

Veriler aylık bazda ise düşüşe işaret etti. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, ücretli çalışan sayısı sanayide yüzde 0,5, inşaatta yüzde 2,1 azaldı. Buna karşın ticaret ve hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydedildi.