Küresel piyasaların gözü tarım dışı istihdam verilerinde

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'nin tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin devam etmesi pay piyasalarını da baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4,2010 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.

Bugün ABD'de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hala gücünü koruyor olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Dün ABD'de Fed takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede, fabrika siparişleri de haziranda yüzde 2,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

E-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, e-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, amaçlarının resesyona neden olmak değil enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çekti.

Geçen ayki enflasyon verilerinin iyiye işaret olduğunu söyleyen Barkin, Fitch'in not indirimine ilişkin ise bu durumun Fed'i etkilemediğini belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 85,1 dolarda seyrederken, altının ons fiyatı da yatay seyirle 1.935 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da dün açıklanan İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı BoE Başkanı Andrew Bailey'in şahin açıklamalarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Banka böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

BoE Başkanı Bailey ise faizlerin zirveye ulaştığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,8 değer kaybetti.

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor

Analistler, Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair haberlerle Çin borsasında risk iştahının arttığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 7.221,5 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,9770'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9930 seviyesinden işlem görüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise tarım dışı istihdamın yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.100 seviyelerinin destek, 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.